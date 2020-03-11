Кабмин ввел в Украине карантин из-за китайского коронавируса

В Украине ввели карантин из-за коронавируса / Фото pixabay.com

Украинское правительство ввело карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса covid-19 в мире. По словам народного депутата от Европейской солидарности Виктория Сюмар, карантин 2020 введут на три недели.

Так, ограничительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля.

При этом она указала, что карантин в Украине предусматривает:

закрытие учебных заведений,

запрещение массовых собраний более 200 человек,

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

"Также будет закрыта большая часть КПП. С 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина. Правительство выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаниях", - говорится в сообщении

При этом она отметила, что в Минздраве заявили о наличии 15 миллионов штук медицинских масок.

Как ранее сообщал Главред, власти Киева вводят превентивные меры в столице в рамках борьбы с распространением китайского коронавируса. Так, временно зароют школы и детские сады.