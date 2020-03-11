Пока мир страдает от коронавируса, украинцев "косит" грипп: статистика

Украинцев "косит" грипп / УНИАН

Пока весь мир страдает от коронавируса, в Украине набирает обороты грипп. За последнюю неделю существенно выросло количество заболевших ОРВИ.

Стало известно, что заболели 213 тысяч человек, почти две трети из них - дети. Эпидпорог превышен на 17,1%.

В результате осложнений гриппа и ОРВИ за последнюю неделю скончались шесть человек. К слову, только 10 марта в Украине от осложнений, вызванных гриппом, умерли 3 человека.

Так, 51-летний мужчина умер в Запорожской области от двусторонней пневмонии.

Еще одной жертвой гриппа стала 31-летняя женщина в Николаеве. В региональном лабцентре рассказали, что у погибшей была молниеносная форма гриппа А.

Кроме этого, в Ровно из-за гриппа умерла 51-летняя женщина. Анализы подтвердили у нее наличие вируса гриппа А.

Добавим, что с начала эпидсезона в Украине 54 человека умерли от осложнений гриппа, передает Зеркало недели.

Кроме того, в Одессе из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом переполнены детские больницы. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 21,2%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса, пишут местные СМИ.

Читайте также"Вымели все маски, искусственный голодомор": в Сети негодуют из-за карантина в КиевеНапомним, ранее сообщалось, украинское правительство ввело карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса covid-19 в мире. По словам народного депутата от Европейской солидарности Виктория Сюмар, карантин 2020 введут на три недели.

Так, ограничительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля.