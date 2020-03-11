Закрывают школы и границы: что меняет в жизни украинцев карантин из-за коронавируса

В Украине объявили карантин / УНИАН

В среду, 11 марта, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

Главред узнал, чем принятые меры грозят украинцам.

Какие меры принял Кабмин?

Деньги

На заседании Кабинета Министров 11 марта, принято решение выделить 100 млн грн на первоочередное закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Экспорт

Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня решено запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Массовые мероприятия и работа Рады

Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. То есть - Рада будет работать. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Обучение

Кабмин принял решение ввести карантин в учебных заведениях сроком на три недели.

Аэропорт

Правительство приняло решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Когда начинает действовать карантин

Карантин вводят с 12 марта на три недели, до 3 апреля.

Что предусматривает карантин?

- закрытие учебных заведений,

- запрещение массовых собраний более 200 человек,

- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Будуть ли работать КПП?

В связи с введением карантина, большая часть КПП будет закрыта. С 219 останется 49.

Авиасообщение

МАУ прикрывает рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию.

Скорей всего в ближайшее время остальные авиаперевозчики последуют их примеру - прежде, чем планировать полеты, уточняйте эту информацию.

Карантин в Киеве: что это значит

Карантин в Киеве из коронавируса вводится 12 марта, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ, заявил столичный градоначальник Виталий Кличко.

В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах.

Также в Киеве ограничат проведение массовых мероприятий. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молл.

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- будут ограничены занятия в учебных заведениях всех форм собственности, приостановлены сеансы в театрах, отменены развлекательные мероприятия и другие события с массовым скоплением людей

- детские сады будут закрыты

- мероприятия можно проводить до 60 человек - для большого числа нужно делать скрининг участников

- дети переходят на дистанционное обучение

- это не карантин, а ограничительные профилактические меры

- в Европе уже ввели аналогичные меры и они не дали распространиться коронавирусу

- в городе готовы 7 лечебных учреждений: для взрослых, детей и беременных

- в городе есть уже 2000 тестов, которые позволяют быстро определять COVID-1-19. Они не для бытового использования, а для больниц

- общественный транспорт и органы государственной власти будут работать в штатном режиме

Читайте также"Вымели все маски, искусственный голодомор": в Сети негодуют из-за карантина в КиевеНапомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко в комментарии Главреду рассказала, что решение о введении карантина и жестких ограничительных мер в Киеве и в Украине в целом является несвоевременным и ничего не даст.

"Пока что не вижу причин для введения карантина, поскольку у нас ничего такого не началось. А что мы будем делать потом, когда эпидемия начнется? Или мы будем продлевать карантин до сентября?" – отметила инфекционист.