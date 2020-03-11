Карантин из-за китайского коронавируса: пробное ВНО перенесли

Пробное ВНО перенесли из-за карантина / dzerkalo.media

В среду, 11 марта, из-за угрозы распространения коронавируса в Украине был объявлен общенациональный карантин. В этой связи с 12 марта учебные заведения временно закрыли. По той же причине были перенесены даты пробных испытаний в рамках внешнего независимого оценивания (ВНО).

Отметим, в 2020 году пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе было запланировано на 21 марта. А по другим предметам - математике, биологии, географии, физики, химии и по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - на 28 марта.

Сегодня стало известно, что пробные ВНО проведут уже после карантина, который окончится 3 апреля. Точные даты испытаний пока не названы, сообщили на пресс-брифинге Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В то же время Николай Поворозник (первый замглавы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко) заявил, что работа учебных заведений не прекращается вовсе, а переходит в дистанционный характер.

Напомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко в комментарии Главреду рассказала, что решение о введении карантина и жестких ограничительных мер в Киеве и в Украине в целом является несвоевременным и ничего не даст.

"Пока что не вижу причин для введения карантина, поскольку у нас ничего такого не началось. А что мы будем делать потом, когда эпидемия начнется? Или мы будем продлевать карантин до сентября?" – отметила инфекционист.