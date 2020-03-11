Из Борисполя забрали пассажира с подозрением на коронавирус: детали

Из аэропорта Борисполь забрали пассажира с подозрением на коронавирус / УНИАН

В аэропорту Борисполь украинец был экстренно госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Hromadske. Отмечается, что мужчина почувствовал серьезное недомогание сразу по прилету в Украину. Он был немедленно госпитализирован с подозрением на коронавирус в Александрийскую клиническую больницу Киева.

Из какой именно страны прибыл этот пассажир, на данный момент неизвестно.

До этого сообщалось о том, что в Запорожье с подозрением на коронавирус была госпитализирована в инфекционную больницу женщину, вернувшуюся в Украину из Италии. Результаты теста на данное заболевания станут известны в течение нескольких дней.

Напомним, ранее в среду, 11 марта 2020 года Украинское правительство ввело карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса covid-19 в мире - с 12 марта до 3 апреля.