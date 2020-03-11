В Украине закрывают 170 пограничных пунктов из-за угрозы коронавируса - Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что большинство КПП закроют из-за коронавируса / УНИАН

В среду, 11 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил введение карантина в Украине с 12 марта из-за угрозы распространения коронавируса, и заявил, что в стране закрывают большинство пограничных пунктов.

По словам главы Кабмина, начиная с 12 марта, с 219 КПП будут работать только 49.

"Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будет работать 49 пунктов. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта. Соответственно следующими этапами мы будем смотреть, как ужесточить меры, хотя они уже принимаются", – сказал Шмыгаль в ходе брифинга.

Однако какие именно пограничные пункты закрыли, пока не сообщают.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что фактически было приостановлено авиасообщение с Италией, где за сутки коронавирусом заразились 1,8 тысячи человек.

"Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации, это фактически отмена авиасообщения с Италией", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство будет следить за ситуацией с распространением коронавируса в других странах и по обстоятельствам будет рекомендовать компаниям приостанавливать рейсы.

Кроме того, Шмыгаль уточнил, что с 12 марта в средних и высших учебных заведениях вводится карантин.

"Т.е. дети в школы, университеты, садики ходить не должны", - пояснил он.

Читайте такжеПосетителям ТРЦ Киева будут измерять температуру, в супермаркетах паникаНапомним, в среду, 11 марта, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. То есть, Рада будет работать. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Также правительство приняло решение ввести карантин в учебных заведениях сроком на три недели.