Карантин в Украине: в Сети показали, как выглядят тесты на коронавирус

В Сети опубликовали фотографию, на которой изображены экспресс-тесты на китайский коронавирус Covid-19.
В Киев доставили ровно 1,2 тысячи экспресс-тест-систем, предназначенных для диагностики китайского коронавируса COVID-19.
Такую информацию озвучил столичный мэр Виталий Кличко. По словам украинских медиков, для того, чтобы определить, если ли у человека вирус Covid-19, берется небольшой анализ крови и на нее капается специальным раствором. Времени на такую процедуру уходит немного.
Напомним, ранее в среду, 11 марта, Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране в связи со вспышкой коронавируса в мире. Главред в деталях рассказал, чем принятые правительством меры грозят украинцам.
Позднее заместитель мэра Виталия Кличко Николай Поворозник рассказал о том, какое наказание предусмотрено для тех, кто нарушит коронавирусный карантин в Киеве.