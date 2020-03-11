Карантин в Украине: в Сети показали, как выглядят тесты на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирус / Reuters

В Киев доставили ровно 1,2 тысячи экспресс-тест-систем, предназначенных для диагностики китайского коронавируса COVID-19.

Такую информацию озвучил столичный мэр Виталий Кличко. По словам украинских медиков, для того, чтобы определить, если ли у человека вирус Covid-19, берется небольшой анализ крови и на нее капается специальным раствором. Времени на такую процедуру уходит немного.

Привезенный в Украину экспресс-тест на коронавирус / Facebook В.Кличко

Напомним, ранее в среду, 11 марта, Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране в связи со вспышкой коронавируса в мире. Главред в деталях рассказал, чем принятые правительством меры грозят украинцам.

Позднее заместитель мэра Виталия Кличко Николай Поворозник рассказал о том, какое наказание предусмотрено для тех, кто нарушит коронавирусный карантин в Киеве.