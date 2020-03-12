Коронавирус атакует Украину: иммунолог назвал сроки

Осенью COVID-19 будет атаковать с новой силой / УНИАН

Попадание китайского коронавируса COVID-19 в Украину было лишь вопросом времени. И уже совсем скоро в стране может возрасти число зараженных. Такой неутешительный прогноз сделал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

По его словам, Украине повезло больше, чем, например, той же Италии, которая стала самым большим очагом распространения коронавируса после Китая.

"У нас не так много встреч, конференций, выставок и так далее. К тому же, у нас нет крупных общин выходцев из Юго-Восточной Азии. Этот момент тоже имеет значение. Но вообще попадание вируса в страну – это был лишь вопрос времени", - сказал Лапий изданию Гордон.

В то же время, он отметил, что на празднование Пасхи 2020 из Италии в Украину будут возвращаться наши соотечественники.

"А значит проникновение коронавируса в страну может увеличиться. Вирус не признает границ. В современном мире полностью закрыть границы просто невозможно. Очевидно, некоторые случаи заболевания будут упускаться. Ни одна система в мире не сможет предотвратить все угрозы. Ну, разве что за исключением закрытых стран типа Туркменистана и Северной Кореи", – считает иммунолог.

Лапий прогнозирует, что летом число заражений коронавирусом может снизиться. При этом не исключено, что осенью COVID-19 атакует с новой силой.

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Напомним, украинское правительство 11 марта ввело карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19 в мире. Ограничительные / запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Карантин предполагается: а)закрытие учебных заведений; б) запрещение массовых собраний более 200 человек; в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Как сообщал Главред, во всех торгово-развлекательных центрах Киева начнут работать специальные бригады по выявлению коронавируса у посетителей. Такая мера вводится с 12 марта.