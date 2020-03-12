Подозрение на коронавирус: в Украине объявили результаты исследования всех образцов

В Украине получено 46 образцов подозрений на Covid-19 / Reuters

В Центральной референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья сообщили о результатах исследований всех образцов с подозрением на коронавирус Covid-19.

В сообщении подчеркивается, что с начала года по состоянию на 11:00 12 марта получено 46 образцов подозрений на Covid-19.

При этом к настоящему времени все образцы исследованы: один подтвержденный (3 марта) и 45 отрицательных.

В ЦОЗ рекомендуют избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, термически обрабатывать продукты и в случае появления первых симптомов респираторного заболевания немедленно обращаться к своему семейному врачу.

Напомним, в Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Однако, начиная с 12 марта, в Украине объявлен общенациональный карантин.

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Также стало известно, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.