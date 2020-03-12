Коронавирус в Украине: названы даты переноса ВНО

В Украине перенесли даты проведения пробного внешнего независимого оценивания.
В Украине проведение пробного внешнего независимого оценивания знаний перенесено на 4 и 11 апреля.
Как сообщили в Украинском независимом центр оценки качества образования, с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19, во исполнение постановления Кабинета министров № 211 от 11 марта принято решение о переносе дат проведения пробного внешнего независимого оценивания.
Тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 4 апреля, тестирование по другим учебным предметам - 11 апреля 2020 года.
В УЦОКО обращают внимание участников пробного ВНО, что они должны повторно напечатать приглашения-пропуска.
До 14 марта сообщат даты определения результатов.
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Напомним, ранее в Центральной референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья сообщили о результатах исследований всех образцов с подозрением на коронавирус Covid-19.
Напомним, в Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Однако, начиная с 12 марта, в Украине объявлен общенациональный карантин.