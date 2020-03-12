В Украине госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус: что известно

Виктор Ляшко / скриншот

Украинские медики госпитализировали еще одного человека с подозрением на китайский коронавирус. Мужчина вернулся из Польши.

"Когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. У него подозрение на заражение, уже есть пневмония", - заявил Ляшко в ходе брифинга в четверг, 12 марта.

По его словам, медики уже отобрали образцы на исследование.

"Это человек преклонного возраста, группа риска. Это новое подозрение, которое есть, наиболее свежее… и наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни", - подытожил главный санврач.

Как ранее сообщал Главред, в Центральной референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья сообщили о результатах исследований всех образцов с подозрением на коронавирус Covid-19.