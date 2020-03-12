Иконы не целуйте: украинские церкви пошли на уступки из-за коронавируса

Богослужение в церквях во время карантина / РБК-Украина

Правительство Украины ввело карантин для предотвращения распространения коронавируса. В Киеве закрыли школы и детские сады, а также временно остановили свою работу кинотеатры, но церкви отказались отменять службу.

По словам главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава, на время карантина можно не целовать иконы. При этом он призвал всех соблюдать правила личной гигиены в храмах.

Кроме того, предстоятель добавил, что Украинская греко-католическая церковь будет выполнять распоряжения государственной и местной власти и санитарных служб, а также будет поощрять священников отвечать на просьбы людей и уделять им таинства исповеди и причастия дома.

Также Блаженнейший Святослав заявил, что во время карантина можно пользоваться трансляциями богослужений "посредством современных средств коммуникации".

В свою очередь, в пресс-службе ПЦУ отметили, что пониманием относятся к рекомендациям и решениям государства, но не видят оснований "принимать обобщенное ограничение на проведение регулярных богослужений", поэтому массовые богослужения отменять не будут. При этом в церкви поддержали отказ целовать святыни – достаточно поклона.

Помимо этого, ПЦУ рекомендует использовать дезинфицирующие средства для поддержания чистоты икон и других святынь, а во время принятия причастия разрешили использовать одноразовые стаканы или ограничиться потреблением только антидора.

Также верующим посоветовали оставаться дома, если у них есть какие-либо симптомы заболевания.

"В отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, следует избегать двух крайностей - как игнорирования реальной опасности, так и впадения в панику", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, Кабинет министров Украины обнародовал постановление об установлении с 12 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории Украины карантина для предотвращения распространения коронавируса Covid-19.