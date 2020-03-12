В Украине число зараженных коронавирусом возросло втрое

Китайский коронавирус в Украине / Reuters

Еще два случая заражения китайским коронавирусом подтверждены в Украине. Так, заболела женщина из Житомирской области и мужчина из Черновицкой области.

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и человека с Черновицкой области, жена которого повернулся в Италии в течение последних 14 дней", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Таким образом количество зараженных достигло трех человек.

"Пациенты изолированные, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами. Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, украинские медики госпитализировали еще одного человека с подозрением на китайский коронавирус. Мужчина вернулся из Польши.