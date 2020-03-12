Пандемия коронавируса: МИД обратился к украинцам с важной просьбой

В МИД Украины обратились к гражданами из-за коронавируса / РБК-Украина

Китайский коронавирус взялся за Украину - из-за увеличения количества инфицированных, в МИД дали важные рекомендации гражданам нашей страны, которые любят путешествовать.

Так, в МИД настойчиво рекомендовали отказаться от поездок за границу в связи с пандемией коронавируса, об этом сообщает официальный сайт МИД.

"Настойчивая рекомендация МИД не выезжать за пределы Украины связана с объявлением ВОЗ о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и предупреждением о росте случаев заражения в ближайшее время", - говорится в сообщении ведомства.

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Прежде всего рекомендация относится к Китаю, Южной Корее, Японии, Италии, Испании, Франции, Греции, ФРГ, Египта, ОАЭ, Турции, Таиланда и Израиля.

В МИД также просят учесть, что в ряде стран введены жесткие карантинные меры (в Италии, Франции, Германии, Израиле, США и других).

В случае чрезвычайных ситуаций, возникновения угрозы жизни и здоровью, МИД рекомендует немедленно обращаться в ближайшую дипорганизацию Украины или на круглосуточную горячую линию: +38 044 238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.

Ранее Главред писал, что 12 марта в Украине обнаружили еще два случая опасного недуга. Таким образом количество инфицированных COVID19 выросло до трех человек.

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и человека с Черновицкой области, жена которого повернулся в Италии в течение последних 14 дней", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось - по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса - по состоянию на утро среды, 11 марта 2020 года, коронавирус был подтвержден у 119 132 людей в 114 странах мира.Умерли от COVID-19 4284 человека, а излечились - 65 765.