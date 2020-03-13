Стали известны результаты тестов на коронавирус у пассажиров рейса Милан-Киев

Коронавирус у госпитализированных не подтвердился/ Reuters

В Александровскую больницу в столице госпитализировали троих пассажиров рейса Милан-Киев, у которых заподозрили опасный коронавирус COVID-19.

По итогам исследования быстрыми тестами на IgG / IgM были получены негативные результаты, то есть коронавирус у госпитализированных не был обнаружен. Об этом сообщает Министерство здоровья Украины.

Кроме того, в МОЗ сообщили, что ведомство получило список всех пассажиров, которые были на борту самолета из Милана. Каждому пассажиру будет предоставлена инструкция по самоизоляции, также они получат направление на прохождение теста на COVID-19. Если заражение подтвердится, то пассажиры будут изолированы и пройдут лечение согласно установленного протокола.

Напомним, 12 марта коронавирус нового типа зафиксировали еще у двух граждан Украины. В частности, хворь подхватила 71-летняя жительница Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта. В Черновицкой области новый случай коронавируса зафиксировали у мужчины, жена которого находилась в Италии на протяжении последних 14 дней.