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Коронавирус в Украине: появились новые подробности о зараженных

13 марта 2020, 08:00

Двое людей, которые контактировали с заболевшей пенсионеркой из Радомышля, находятся в Киеве.

Коронавирус, Украина, скорая
В Украине зафиксированы новые случаи коронавируса  / УНИАН

В четверг, 12 марта, коронавирус нового типа зафиксировали еще у двух граждан Украины. В частности, хворь подхватила 71-летняя жительница Радомышльского района.

Женщина вернулась в Украину из Польши 1 марта.  Сначала она гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Как сообщил глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский, уже обнаружены 22 человека, которые контактировали с пенсионеркой. Все они изолированы дома и находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает Громадське.  При этом двое из них - жители Киева, их изолировали в столице.

"Относительно киевлян - это проработанная информация, с ними проведена беседа, и дальше контакты их прорабатываются. Но уже я этого не знаю, я не в Киеве, там уже те соответствующие службы работают", - отметил  Пулковский.

Что касается объявления чрезвычайного положения в районе, то чиновник не исключает, что это может произойти. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании 13 марта.

"Состояние людей в Радомышле спокойное, паники нет. Мы довольно быстро среагировали, сразу найдены были люди", - добавил Пулковский.

Читайте такжеВ Китае намекнули, кто виноват в появлении коронавирусаКак сообщал Главред, 12 марта в Черновицкой области новый случай коронавируса зафиксировали у мужчины, жена которого находилась в Италии на протяжении последних 14 дней. Кроме того стали известны результаты тестов на коронавирус у троих пассажиров рейса Милан-Киев. Все они - отрицательные. 

В МОЗ Украины сообщили, что ведомство получило список всех пассажиров, которые были на борту самолета из Милана. Каждому пассажиру будет предоставлена инструкция по самоизоляции, также они получат направление на прохождение теста на COVID-19. Если заражение подтвердится, то пассажиры будут изолированы и пройдут лечение согласно установленного протокола.

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