Из-за коронавируса Словакия закрыла границы, Румыния – ввела ограничения, Украина – пока что думает

Из-за карантина в Украине из 219 КПП будут работать только 49 / dpsu.gov.ua

В пятницу, 13 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание, во время которого будет рассматриваться вопрос относительно закрытия границ из-за угрозы распространения опасного коронавируса COVID-19.

Как сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, детали заседания сообщат после его завершения.

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сообщила Мендель РБК-Украина.

Начало заседания Совета нацбезопасности и обороны в 12:30.

Коронавирус в Словакии - что происходит на границе

Тем временем соседка Украины Словакия с 13 марта ограничила пропуск на свою территорию из-за распространения китайского вируса. Ограничения начали действовать с 8 утра пятницы. Въезд разрешен лишь гражданам Словакии и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

"С сегодняшнего дня, 13 марта, с 8:00 утра Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики", - сообщили в Twitter таможни.

При этом украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

Фото twitter.com/uanewcustoms

Коронавирус в Румынии - власти ввели ограничения на въезд

Коронавирус вынудил и власти Румынии пойти на дополнительные режимные меры на границе. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Румыния условно разделила территории стран Европы на зоны риска. Если в страну будут въезжать люди из зоны риска, их будут отправлять на недельный карантин. Если человек откажется, его отправят в обратном направлении. Стоит отметить, что Украина пока не входит в зону риска.

Коронавирус в Эстонии

До 1 мая в Эстонии ввели чрезвычайное положение. На пунктах пересечения границы в аэропортах и на суше будет введен санитарный контроль. Все, кто хочет въехать в страну, должны будут заполнить анкету, в которой сообщат весь маршрут поездки.

Кроме того в Эстонии будет остановлен учебный процесс в школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях, вузах и университетах, передает Delfi.

Также запрещены все публичные собрания, спортивные соревнования, а музеи и кинотеатры закрыты. В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах будет действовать запрет на посещение.

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Напомним, с 12 марта и до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса в Украине объявлен карантин. В стране закроют большинство пограничных пунктов. В частности, из 219 КПП будут работать только 49.

Как сообщал Главред, 11 марта о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил он.

Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.