УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Из-за коронавируса Словакия закрыла границы, Румыния – ввела ограничения, Украина – пока что думает

13 марта 2020, 10:53

Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Будут обсуждать сценарий закрытия границ.

Пограничник, КПП, пункт пропуска
Из-за карантина в Украине из 219 КПП будут работать только 49 / dpsu.gov.ua

В пятницу, 13 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание, во время которого будет рассматриваться вопрос относительно закрытия границ из-за угрозы распространения опасного коронавируса COVID-19.

Как сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, детали заседания сообщат после его завершения.

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сообщила Мендель РБК-Украина.

Начало заседания Совета нацбезопасности и обороны в 12:30.

Коронавирус в Словакии - что происходит на границе 

Тем временем соседка Украины Словакия с 13 марта ограничила пропуск на свою территорию из-за распространения китайского вируса. Ограничения начали действовать с 8 утра пятницы. Въезд разрешен лишь гражданам Словакии и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

"С сегодняшнего дня, 13 марта, с 8:00 утра Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики", - сообщили в Twitter таможни.

При этом украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

Фото twitter.com/uanewcustoms

Коронавирус в Румынии - власти ввели ограничения на въезд 

Коронавирус вынудил и власти Румынии пойти на дополнительные режимные меры на границе. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Румыния условно разделила территории стран Европы на зоны риска. Если в страну будут въезжать люди из зоны риска, их будут отправлять на недельный карантин. Если человек откажется, его отправят в обратном направлении. Стоит отметить, что Украина пока не входит в зону риска.

Коронавирус в Эстонии

До 1 мая в Эстонии ввели чрезвычайное положение. На пунктах пересечения границы в аэропортах и на суше будет введен санитарный контроль. Все, кто хочет въехать в страну, должны будут заполнить анкету, в которой сообщат весь маршрут поездки.

Кроме того в Эстонии будет остановлен учебный процесс в школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях, вузах и университетах, передает Delfi.

Также запрещены все публичные собрания, спортивные соревнования, а музеи и кинотеатры закрыты. В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах будет действовать запрет на посещение.

Читайте такжеПаниковать бессмысленно: врач оценил шансы заразиться коронавирусом

Напомним, с 12 марта и до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса в Украине объявлен карантин.  В стране закроют большинство пограничных пунктов. В частности, из 219 КПП будут работать только 49.

Как сообщал Главред, 11 марта о пандемии китайского коронавируса COVID-19 объявил генеральный директор  Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", — заявил он.

Пандемия, согласно имеющейся медицинской терминологии, это распространение нового заболевания в мировых масштабах. В данном случае - коронавируса.

коронавирус граница СНБО новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Из-за коронавируса Словакия закрыла границы, Румыния – ввела ограничения, Украина – пока что думает». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:01
Письмо смельчакам, которые не боятся коронавируса
10:53
Из-за коронавируса Словакия закрыла границы, Румыния – ввела ограничения, Украина – пока что думает
10:51
Почему пятница, 13 марта – страшный день и что делать знакам Зодиака Видео
10:50
Карантин в Киеве: у Кличко пригрозили закрытием города
10:46
Психологический эффект: гривна "по привычке" падает следом за рублем мнение
10:20
В Италии Pornhub стал бесплатным до конца карантина из-за коронавируса
10:18
Паниковать бессмысленно: врач оценил шансы заразиться коронавирусом
10:01
Грустный праздник: как Путина "прокатили" на 9 мая мнение
09:55
"Киев притрусит снегом": синоптик предупредил о возвращении зимы
09:48
"Обосрался, прям на сцене": Little Big отметились новым курьезом Видео
09:30
Накануне допроса в ГБР Порошенко выехал из Украины - СМИ
09:20
Вакарчук объяснил, почему покинул пост главы Голоса
09:05
Названа страна, с которой начнется мировой финансовый кризис
08:45
Тяжелая пятница, 13: кого гороскоп на сегодня предупредил об ударах
08:43
Украинцам нужно срочно готовиться к кризису мнение
08:39
Ученые бьют тревогу: коронавирус вышел из-под контроля
08:00
Коронавирус в Украине: появились новые подробности о зараженных
07:35
В Китае намекнули, кто виноват в появлении коронавируса
07:15
Little Big Uno - Россия с опозданием представила песню на Евровидение Видео
06:58
Стали известны результаты тестов на коронавирус у пассажиров рейса Милан-Киев
06:55
Все плохо, но еще не катастрофа: почему валится гривна, и чего ждать дальше мнение
06:31
Весенний маникюр 2020 – самый красивый маникюр в стиле модерна: фото Фото
06:06
Адский замес трех планет: астролог предрекла коренной перелом для одного знака Зодиака
05:34
День сна 2020 – прикольные открытки и интересные короткие факты о сне Видео
05:06
"Валюты не будет": экс-министр дал мрачный прогноз насчет падения гривны
04:29
Разврат для двоих: топ-3 лучших секс-игрушек для пары
03:53
Как сделать антисептик в домашних условиях своими руками – рецепт ВОЗ Видео
03:10
Ривердейл 5 сезон: съемки прекратились из-за больного коронавирусом актера
03:01
Кредитный "пузырь" лопнет: аналитик предрек миру новый финансовый крах
02:43
"Паспорт съела собака": блогерше из РФ запретили въезд в Украину на 10 лет Видео
02:39
Disney перенес премьеры сразу трех фильмов на неизвестное время
02:12
Все равно обречена: в Италии семью на сутки закрыли в доме с коронавирусным трупом Видео
00:55
Кошмар матери: женщине прислали домашнее порно с ее дочерью-школьницей
00:18
13 марта – какой сегодня праздник: Всемирный день сна и пятница, 13 Видео
12 марта, четверг
23:56
Экономисты в шоке: обвал фондовых рынков США зашкаливает
23:18
"Запихивали в самолет": киевлянин поведал, как обдуривают карантин в Борисполе
22:36
"Украинцам не спастись от коронавируса": советы доктора Комаровского
22:12
Пандемия коронавируса: МИД обратился к украинцам с важной просьбой
21:30
Новые случаи коронавируса в Украине: первые подробности
21:21
Невесты: объявили актерский состав сериала про Дракулу
21:13
Сивохо рассказал, кто за стоит за атакой радикалов на него
21:04
Ученые бьют тревогу: изменился инкубационный период коронавируса
20:43
Первый президент: у главы большой страны положительный анализ на коронавирус - СМИ
20:22
Жуткий коронавирус "добрался" до премьера Канады, отменены все встречи
20:12
Страна господствующего нуля мнение
20:10
Карантин в Киеве: люди сметают лекарства, а в аптеках задирают цены
20:05
Диетолог сказала, какой суп полезный Видео
19:51
Журналистам бой: в Раде ввели экстренные меры из-за коронавируса
19:37
Не фиг шастать: украинцев предупредили о мокром снеге Видео
19:22
Сдался без боя: в Голосе назвали плюсы отставки Вакарчука
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять