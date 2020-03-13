Ухань по-украински: заболевшей коронавирусом в Радомышле все хуже, город закроют

В Радомышле установят блокпосты для контроля граждан медиками / ТСН

В городе Радомышль, что на Житомирщине, 71-летнюю женщину-пенсионерку, у которой диагностировали коронавирус Covid-19, медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Соответствующее сообщение в пятницу, 13 марта, опубликовал Telegram-канал CORONAVIRUS.

"Инфицированную женщину из Житомирской области подключили к аппарату вентиляции легких. Ей очень плохо. Ей 71 год и она очень поздно обратилась к врачам", - говорится в тексте.

Позднее глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский в эфире украинского телевидения рассказал, что на въезде и выезде в город установят блокпосты для контроля граждан медиками.

"Всего в городе два главных направления - это в сторону Кочерова до автомагистрали Киев-Чоп и в сторону Малина. На этих местах будут стоять посты полиции с контролем людей с температурой. В оба направления, на въезд и выезд", - сообщил чиновник.

Напомним, 71-летняя жительница Радомышльского района возвратилась в Украину из Польши 1 марта. Сперва она гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой. Помимо коронавируса, у нее диагностировано двустороннее воспаление легких. Все родственники пенсионерки в количестве шести человек находятся на обсервации.