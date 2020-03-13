Из-за коронавируса два автобуса с украинцами застряли на границе со Словенией

Несколько дней назад Словения закрыла границы с Италией / скриншот

На границе со Словенией не пропускают два автобуса с украинцами, которые возвращаются из Италии.

Автобусы могут отправить обратно – в Италию. Об этом сообщает телеграм-канал Украина сейчас. Пассажиры ждут хоть какого-то решения.

"Перевозчики ничего не говорят, консульства Италии и Австрии пока не могут ничем помочь, Украина никак не реагирует на обращения", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта правительство Словении из-за коронавируса решило закрыть границу с Италией. Ранее такое же решение приняли в Австрии. Австрийцы, которые находятся на данный момент в Италии, смогут вернуться домой, если согласятся провести две недели на карантине. Исключения будут действовать только для грузового транспорта, при этом водителей будут проверять на границе.

Как сообщал Главред, 13 марта президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Будут обсуждать сценарий закрытия границ из-за угрозы распространения опасного коронавируса COVID-19.

Читайте такжеКарантин в Киеве: у Кличко пригрозили закрытием городаТем временем Словакия с 13 марта уже ограничила пропуск на свою территорию. Ограничения начали действовать с 8 утра пятницы. Въезд разрешен лишь гражданам Словакии и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Власти Румынии также пошли на дополнительные режимные меры на границе. В частности, страны Европы условно разделили на зоны риска. Если в страну будут въезжать люди из зоны риска, их будут отправлять на недельный карантин. Если человек откажется, его отправят обратно. Стоит отметить, что Украина пока не входит в зону риска.