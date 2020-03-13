Бьют тревогу: в Минздраве захотели внеочередное заседание Рады из-за коронавируса

Глава Минздрава Илья Емец / УНИАН

Глава Министерства здравоохранения Илья Емец инициировал внеочередное заседание украинского парламента IX созыва - ради рассмотрения законопроекта, предусматривающего ряд экстренных мер по защите Украины от китайского коронавируса COVID-19.

Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Коронавірус_інфо. Свою инициативу Емец озвучил в пятницу, 13 марта, перед заседанием Кабмина.

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Настало время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной рады, на котором принять соответствующий закон", — рассказал чиновник.

Напомним, украинский Кабмин во главе с премьером Денисом Шмыгалем 11 марта ввел карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Ограничительные / запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Карантин предполагает: а)закрытие учебных заведений, б) запрещение массовых собраний более 200 человек, в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами.