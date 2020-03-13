В оккупированной "ДНР" Горловке бурная вспышка коронавируса - Аваков

В Горловке 12 случаев заболевания коронавирусом / УНИАН

Во временно оккупированном боевиками группировки "ДНР" и россиянами крупном донбасском городе Горловка зафиксировано 12 случаев заболеваний китайским короновирусом Covid-19.

Такое сообщение в пятницу, 13 марта, в рамках заседания Кабинета министров озвучил глава МВД Арсен Аваков, сообщает на своем Telegram-канале "Лещенко тут" бывший журналист и нардеп Сергей Лещенко.

По его данным, именно вспышкой коронавируса в оккупированной Горловке Аваков аргументировал необходимость изменения в сторону ужесточения пропускного режима на КПП с ОРДЛО.

Напомним, ранее в России обнаружили признаки китайского коронавируса COVID-19 у украинца, который недавно вернулся из Китая. Но вместо того, чтобы лечить его, россияне решили оперативно отправить мужчину на территорию ОРДЛО.