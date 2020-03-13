На Донбассе закроют все пункты пропуска из-за коронавируса: кого не пустят

Глава МВД Арсен Аваков предложил закрыть КПП на Донбассе / УНИАН

Поскольку в оккупированной боевиками "ДНР" Горловке было зафиксировано уже двенадцать случаев коронавируса, то глава МВД Арсен Аваков выступил с инициативой закрыть контрольно-пропускные пункты на время действия карантина для тех жителей оккупированных территорий, которые не зарегистрировались как переселенцы.

"Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространился в Горловке. Поэтому мы должны сделать контроль", - заявил министр внутренних дел во время выездного заседания правительства.

Аваков также заявил, что для иностранных граждан стоит ввести "100%-ный режим ограничений на наших пунктах пропуска".

"Мы также предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории", - подытожил он.

Напомним, ранее, 7 марта, на всех контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения на Донбассе ввели ограничения по переезду из-за распространения на временно оккупированных территориях случаев заболевания ОРВИ (возбудителем которых, возможно, является коронавирус). Согласно приказам от командования ООС, на КПП людям обязательно нужно проводить температурный скрининг и осмотр.

Позднее, 12 марта, Кабмин ввел в Украине общий карантин из-за мировой пандемии китайского коронавируса Covid-2019.