В еще одном городе Украины зафиксировали подозрение на коронавирус

Число зараженных коронавирусом в Укриане может возрасти / Reuters

В Полтавской области зафиксировали подозрение на коронавирус Covid-19. Вечером 12 марта в инфекционное отделение больницы в Кременчуге был госпитализирован молодой человек.

В больничную койку попал студент Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. В четверг у него внезапно поднялась температура тела до 39 градусов, поэтому он обратился в скорую помощь. Об этом сообщает Кременчугская газета со ссылкой на главного эпидемиолога города Ларису Коровину.

Известно, что ранее парень посетил Швецию, Финляндию, Эстонию и вернулся в Украину 5 марта.

По данным издания, на данный момент в Кременчуге тест-систем на установление коронавируса нет. У парня взяли анализы, в том числе и слюны, и направили в Полтаву.

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Напомним, в городе Радомышль Житомирской области 71-летнюю женщину-пенсионерку, у которой диагностировали коронавирус Covid-19, медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщал Главред, пенсионерка вернулась в Украину из Польши 1 марта. Сперва она гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой. Помимо коронавируса, у нее диагностировано двустороннее воспаление легких. Все родственники пенсионерки в количестве шести человек находятся на обсервации.