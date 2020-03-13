Украина закрывает границу: что решили в СНБО из-за коронавируса

Украина закрывает границу для иностранных граждан / @DPSUkraine

Решением Совета национальной безопасности и обороны сроком на 2 недели закрывается въезд в Украину для иностранцев.

Об этом журналистам сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совета.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан", - подчеркнул Данилов.

Он также призвал украинцев ограничить поездки за границу, а находящимся за пределами страны вернуться в Украину.

"Через две недели в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующее решение", - добавил Данилов.

Напомним, в Украине начиная с 12 марта объявлен общенациональный карантин.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.