В Украине первая смерть от коронавируса

Факт смерти пациента зафиксирован в Житомирской области.
В пятницу, 13 марта, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.
Факт смерти пациента официально подтвердила завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета им.Богомольца Ольга Голубовская
"К сожалению, первый умерший от COVID19. Житомирская область..." – написала она у себя в Facebook.
Факт смерти в прямом эфире подтвердил только что и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Женщина вернулась в Украину без симптомов, те проявились уже в Украине. Ситуация усугубилась из-за пневмонии", – рассказал он, призывая украинцев максимально внимательно следить за своим здоровьем.
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Напомним, в Украине начиная с 12 марта объявлен общенациональный карантин. Ограничений в работе общественного, автомобильного и железнодорожного транспорта нет.