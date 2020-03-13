В Украине первая смерть от коронавируса / Фото pixabay.com

В пятницу, 13 марта, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Факт смерти пациента официально подтвердила завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета им.Богомольца Ольга Голубовская

"К сожалению, первый умерший от COVID19. Житомирская область..." – написала она у себя в Facebook.

Факт смерти в прямом эфире подтвердил только что и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Женщина вернулась в Украину без симптомов, те проявились уже в Украине. Ситуация усугубилась из-за пневмонии", – рассказал он, призывая украинцев максимально внимательно следить за своим здоровьем.

Дополняется...

Напомним, в Украине начиная с 12 марта объявлен общенациональный карантин. Ограничений в работе общественного, автомобильного и железнодорожного транспорта нет.