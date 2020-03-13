Коронавирус в Украине: стало известно, кто в зоне наибольшего риска

Коронавирус опаснее всего для пожилых людей.

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Жертвой эпидемии стала 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19. 13 марта она скончалась.

В СНБО рассказали, какие слои населения находятся в зоне наибольшего и наименьшего риска. По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине в зоне наименьшего риска находятся дети и подростки.

В зоне же наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+.

Показатель вероятности заболевания для разных возрастов следующий:

Для людей от 10 до 39 лет - 0,2%;

Для людей от 40 до 49 лет - 0,3%;

Для людей от 50 до 59 лет – 1,3%;

Для людей от 60 до 69 лет – 3,4%;

Для людей от 70 до 79 лет – 7,8%.

Для людей от 80 лет - 13,5.

Напомним, по итогам заседания СНБО Украина закрыла границу для въезда иностранным гражданам. Запрет будет действовать две недели, после чего Совет примет дальнейшее решение.

Накануне, 12 марта был объявлен общенациональный карантин.

Кроме того, в стране закроют большинство пограничных пунктов. В частности, из 219 КПП будут работать только 49.