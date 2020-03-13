Саммит "нормандской четверки" под угрозой из-за коронавируса: что известно

Андрей Ермак / офис президента Украины

Встречу советников лидеров "нормандской четверки", которая должна была состояться 12 марта, перенесли. Отмечается, что причиной стало распространение китайского коронавируса.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, на следующей неделе состоится телефонный разговор, в ходе которого обсудят встречу.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но ее перенесли из-за коронавируса. У нас будет телефонный разговор между советниками, в ходе которого мы будем в том числе говорить о дате возможного саммита, который должен был состояться в Берлине", - заявил Ермак в ходе брифинга в пятницу, 13 марта.

При это он выразил надежду, что встреча состоится в апреле.

Как ранее сообщал Главред, в Украине начиная с 12 марта объявлен общенациональный карантин. Ограничений в работе общественного, автомобильного и железнодорожного транспорта нет.

13 марта днем стало известно, что Украина закрывает границу для иностранных граждан из-за коронавируса. Решение СНБО вступает в силу через 48 часов и продлится две недели.