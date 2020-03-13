У ручкавшегося с Трампом президента Бразилии подтвердили коронавирус

О том, что тест президента Болсонару на коронавирус показал положительный результат, сообщили бразильские журналисты.
Сданный накануне президентом Бразилии Жаиром Болсонару на наличие китайского коронавируса COVID-19 тест показал положительный результат.
Соответствующее сообщение опубликовал бразильский портал O Dia.
Напомним, вечером в пятницу 13 марта, журналисты сообщали о том, что президенту Бразилии Болсонару пришлось сдавать тест на коронавирус - поскольку его диагностировали у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям.
Буквально за несколько дней до этого Болсонару и Вайнгартен вернулись из рабочей поездки в США. В ходе ее они встречались с высшими лицами страны - в том числе и с президентом Дональдом Трампом.