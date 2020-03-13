"Петя не выдержал": как в Сети высказались о первой смерти от коронавируса в Украине

В Facebook прокомментировали первую смерть от китайского вируса в Украине / УНИАН

В Украине зафиксирован первый случай смерти от коронавируса нового типа из Китая, в Сети уже прокомментировали эту плохую новость.

Телеведущий Макс Назаров в Facebook призвал воздержаться от паники, а киевлянка Ирина Хорый в соцсети добавила, что умершая поздно обратилась к врачу.

"…без паники… почитайте о профилактике (коронавируса – Ред.), не игнорируйте симптомы", – написал ведущий.

Киевлянин Валерий Мурин отметил, что люди не паникуют, а "Петя" (скорее всего, речь идет о Петре Порошенко – Ред.) не выдержал, на карантин свалил".

Александр Новыдарский тоже призвал не паниковать, поскольку "все равно всем п*здец".

"Тяжелая работа. Поздно обратилась к врачам. Ослаблен иммунитет", – рассказала об умершей Руслана Мирская.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от нового коронавируса – умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая посещала Польшу.

Ранее в нашей стране из-за вируса ввели карантин. В украинском государстве были подтверждены три диагноза "коронавирус". Во Всемирной организации здравоохранения объявили пандемию китайского вируса.