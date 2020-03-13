Первая смерть от коронавируса: СМИ рассказали, что происходит в Радомышле

Аварийно-спасательный отряд провел дезинфекцию в Радомышле / zt.dsns.gov.ua

В Радомышле Житомирской области, где днем зафиксировали первую в Украине смерть от коронавируса Covid-19, полиция взяла под охрану ее семью.

По словам заместителя председателя Житомирской ОГА Натальи Остапченко, правоохранители взяли под охрану жилье ее родных и мест лечения пациентки.

Семья госпитализированной украинки с коронавирусной инфекцией находится в самоизоляции и под усиленным присмотром патрульных.

Кроме того, было принято решение о переводе полиции на усиленный вариант несения службы.

Как передает ТСН, в Радомышле пятеро местных жителей обратились к медикам с жалобами на высокую температуру и насморк, посещавшие 8 марта церковь, в которой была и больная женщина.

"Три человека сейчас на самоизоляции, по поводу двух людей мы принимаем решение. Возможно, они будут госпитализированы", - прокомментировала главный врач Радомышльской ЦРБ Наталья Витинская.

По словам председателя Радомышльской райадминистрации Виктора Пулковского, в городе ограничена деятельность мест с большим скоплением людей, передвижение людей в маршрутках ограничено.

На въезде и выезде из города всем водителям и пассажирам меряют температуру. Закрыли рынок и большинство государственных учреждений, где ведут прием граждан. На улице сейчас мало людей. Прохожие в защитных масках.

Также подчеркивается, что дом, где жила больная женщина, сейчас под охраной полиции. Соседи очень напуганы.

/ zt.dsns.gov.ua

Как рассказали в ГСЧС в Житомирской области, аварийно-спасательный отряд провел дезинфекцию помещений объектов с массовым пребыванием людей, где накануне был зафиксирован случай заболевания коронавирусной инфекцией. В частности, проведено обеззараживание автовокзала и церкви в Радомышле.

Напомним, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.