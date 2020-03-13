Алкоголь и секс: в Слуге народа дали рецепт борьбы с коронавирусом

Елизавета Богуцкая / УНИАН

Народный депутат от фракции Слуга народа Елизавета Богуцкая дала оригинальный рецепт для профилактики распространения коронавируса.

По ее мнению, в борьбе з опасным заболеванием эффективными средствами станут баня, алкоголь и секс.

В то же время в своем Facebook она подчеркнула, что совмещать все три процедуры одновременно не рекомендуется.

"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс… Три вместе процедуры не рекомендуются, так как можно умереть от сердечной недостаточности", – написала Богуцкая.

Напомним, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.