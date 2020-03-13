Украина полностью запретит все полеты из-за коронавируса: названа дата

Дмитрий Разумков / Фото НВ

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал запрет на авиасообщение из-за пандемии коронавируса covid-19. По его словам, запрет вступит в силу с 17 марта.

"17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограниченно. Сухопутное и морское сообщения будет продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", - сообщил спикер Рады в эфире телеканала NEWSONE.

При этом он указал, что ситуация в мире очень непростая.

"Но давайте будем откровенными, в Украине сейчас ситуация намного лучше, чем заграницей. Но мы должны сделать все, чтобы по максимуму обезопасить и Украину и украинцев от глобальной угрозы с которой столкнулся мир. Если мы говорим, про превентивные методы, которые были уже задействованы, то сегодня было заседание СНБО по этой ситуации", - отметил Разумков.

Также он подчеркнул, что СНБО подготовил список превентивных мероприятий, которые реализуют в ближайшее время.

Как ранее сообщал Главред, Совет национальной безопасности и обороны на две недели закроет въезд в Украину для иностранцев.