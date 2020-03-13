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В Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

13 марта 2020, 21:25

ЧП начнет действовать с субботы, 14 марта.

В Черновицкой области объявили ЧП
В Черновицкой области объявили ЧП / ТСН

Чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса объявили в Черновицкой области. По словам, городского главы Черновцов Сергея Осачука, ЧП начнет действовать с субботы, 14 марта.

При этом он указал, что завершится чрезвычайное положение 3 апреля.

"С целью предотвращения распространения инфекции коронавируса на территории Черновицкой области мы вводим чрезвычайную ситуацию в области. Как известно, мы второй подтвержденный случай в области. Это не только город Черновцы, но и один из районов нашей области", - заявил Осачук в своем видеообращении в Facebook.

Кроме того, он указал, что на территории Черновицкой области закроют все рынки, кроме продуктовых секторов.

"Максимально оставайтесь дома, занимайтесь домашними делами. Также мы призываем ТЦ, супермаркеты, гипермаркеты поддержать эти ограничения ради безопасности наших граждан", - подытожил городской глава.

Таким образом, на территории области не будут работать театры, кинотеатры, развлекательные центры, спорткомплексы, бани и другие общественные места.

Как ранее сообщал Главред, в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.

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