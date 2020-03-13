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Глава МОЗ: В Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры"

13 марта 2020, 21:36

Позднее Емец за свои слова извинился.

Коронавирус в Украине – Глава МОЗ пообещал, что умрут все пенсионеры
Коронавирус в Украине – Глава МОЗ пообещал, что умрут все пенсионеры / Reuters

Новый глава здравоохранения Украины Илья Емец на заседании профильного комитета заявил, что из-за коронавируса "умрут все пенсионеры".

На шокирующий прогноз-угрозу министра обратился внимание нардеп Ярослав Железняк.

"Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса "умрут все пенсионеры"… Это транслирует канал Рада, смотрят граждане. И главное – это не соответствует действительности… Задал вопрос министру. Дал возможность исправить ошибку. Ответ, конечно, таков, что непонятно – успокоил или нагнал еще панику", – описал ситуацию Железняк.

Читайте также"Украинцам не спастись от коронавируса": советы доктора КомаровскогоПозднее Емец за свои слова извинился.

"Прошу прощения, что где-то что-то не так сказал", – заявил чиновник.

Видимо, глава МОЗ имел в виду информацию, которая была озвучена ранее: в Украине в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+.

Напомним, 13 марта первой жертвой коронавируса в Украине стала 71-летняя женщина из Житомирской области. Ее госпитализировали накануне.

Ранее в Минздраве закончили антикоронавирусный закон: известны детали документа. В профильном ведомстве опубликовали проект закона, предназначенного для борьбы с китайским коронавирусом в Украине.

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