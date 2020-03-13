Пенсии Донбассу - пенсионерам из-за коронавируса приготовили сюрпризы / УНИАН

Пенсионеры из ОРДЛО, которым каждые 60 дней нужно пересекать пункты пропуска, чтобы подтверждать свою регистрацию – могут пока этого не делать. На послабление требований правительство пошло из-за коронавируса.

"Мы готовим от министерства реинтеграции временно оккупированных территорий изменения в пакет документов. Будет считаться, что это форс-мажор и временно это требование будет перенесено", – заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире Свободы Слова с Савиком Шустером.

Читайте такжеКПП, цены и маски – главное из обращения Зеленского по коронавирусуПо его словам, это уменьшит очереди на КПВВ и заодно снизит риск для здоровья населения Украины.

При этом чиновник заверил, что свою пенсию или другую социальную помощь никто не потеряет.

Ранее новый глава здравоохранения Украины Илья Емец на заседании профильного комитета заявил, что из-за коронавируса "умрут все пенсионеры".

Напомним, 13 марта первой жертвой коронавируса в Украине стала 71-летняя женщина из Житомирской области. Ее госпитализировали накануне.

Как известно, в Минздраве закончили антикоронавирусный закон: известны детали документа. В профильном ведомстве опубликовали проект закона, предназначенного для борьбы с китайским коронавирусом в Украине.