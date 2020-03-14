Черновицкую область трясет: стало плохо женщине и детям, подозревают коронавирус

В Черновицкой области госпитализировали мать и детей / ТСН

Украину потихоньку трясет от коронавируса. Опять в центре внимания Черновицкая область – там госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус.

По информации Черновицкой ОГА, вечером в пятницу, 13 марта, были госпитализированы мать и ее двое детей с повышенной температурой.

Стало известно, что женщина и дети контактировали с человеком, который прибыл из Италии и госпитализирован с подозрением на коронавирус.

"Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы 3 человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. И имели контакт с лицом, которое вернулось из Италии и госпитализировано накануне с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица", - сообщили в ОГА.

Читайте такжеПрожорливый китайский вирус "убил" 5429 человек: в Италии шокирующие цифрыНапомним, ранее в Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. По словам, городского главы Черновцов Сергея Осачука, ЧП начинает действовать с субботы, 14 марта.

При этом он указал, что завершится чрезвычайное положение 3 апреля.

"С целью предотвращения распространения инфекции коронавируса на территории Черновицкой области мы вводим чрезвычайную ситуацию в области. Как известно, мы второй подтвержденный случай в области. Это не только город Черновцы, но и один из районов нашей области", - заявил Осачук в своем видеообращении в Facebook.