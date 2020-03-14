Украинцы могут отслеживать, как китайский коронавирус "пожирает" страну

Китайский коронавирус в Украине / Фото pixabay.com

Офис президента Украины запустил онлайн-карту со случаями заражения covid-19. Так, сервис позволяет в реальном времени отслеживать распространения коронавирусной инфекции в Украине.

На карте красным отображаться лабораторно подтвержденные случаи заболевания. Кроме того, желтым обозначены подозрения на инфицирование.

При этом зеленым обозначены проверенные и не подтвержденные подозрения на коронавирус. Также на карте указаны медучреждения, оснащенные для инфицированных.

Как ранее сообщал Главред, в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась. После этого случая в Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. Также там госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус.