"Подарок" из Италии: в Украине выявили четвертый случай коронавируса - СМИ

В Украине выявили четвертый случай коронавируса / УНИАН

В Украине официально подтверждён четвёртый случай коронавируса.

По информации, заболела женщина в Тернопольской области. Недавно она вернулась из Италии.

Новость обновляется

Напомним, ранее в Черновицкой области госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус.

По информации Черновицкой ОГА, вечером в пятницу, 13 марта, были госпитализированы мать и ее двое детей с повышенной температурой. Стало известно, что все они контактировали с человеком, который прибыл из Италии и госпитализирован с подозрением на коронавирус.