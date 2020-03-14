"Подарок" из Италии: в Украине выявили четвертый случай коронавируса - СМИ

Женщина недавно вернулась из Италии.
В Украине официально подтверждён четвёртый случай коронавируса.
По информации, заболела женщина в Тернопольской области. Недавно она вернулась из Италии.
Новость обновляется
Напомним, ранее в Черновицкой области госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус.
По информации Черновицкой ОГА, вечером в пятницу, 13 марта, были госпитализированы мать и ее двое детей с повышенной температурой. Стало известно, что все они контактировали с человеком, который прибыл из Италии и госпитализирован с подозрением на коронавирус.