Меры ограничений из-за коронавируса будут еще жестче: Аваков озвучил детали

Арсен Аваков рассказал о планах по борьбе с коронавирусом / УНИАН

В Украине могут ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, быстрые и решительные действия позволят сократить смертность от воздействия коронавируса в десятки раз.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Также Аваков рассказал, что даже в условиях карантина из Украины пытаются вывезти маски.

"Второй день пограничники и полиция пресекают контрабандные попытки вывозить маски и респираторы украинского производства за рубеж ( о люди!). Очень быстро будем их передавать для использования в Украине", - отметил Аваков.

В то же время министр МВД подчеркнул, что запущена специальная процедура насыщения аптек масками и обеззараживающими средствами.

"Меры приняты. Занимаемся. Спекулянтов будем очень жестко карать", - особо подчеркнул Аваков.

Добавим, что в комментариях под сообщением Авакова украинцы советуют ввести режим ЧС по всей стране.

"Все верно! С нашим менталитетом нужны самые жесткие меры сейчас, чтобы потом не было поздно, как в Италии. Закрытие границ на две недели - это мало. На месяц,минимум. И чрезвычайное положение, в том числе, по всей стране! Тогда народ задумается всерьёз!", - посоветовала Алексеева Яна.

"Мне кажется нужно учесть особенности нашего менталитета и привычки и обратиться к представителям всех церквей, чтобы они донесли своим прихожанам, что ближайшие недели, а то и месяцы лучше не приходить в церкви, не проводить ходы, перестать целовать и прикасаться к различным предметам культа. Иначе количество их прихожан резко сократится", - обратила внимание Наталия Шило.

Читайте такжеПрожорливый китайский вирус "убил" 5429 человек: в Италии шокирующие цифрыНапомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко в комментарии Главреду рассказала, что решение о введении карантина и жестких ограничительных мер в Киеве и в Украине в целом является несвоевременным и ничего не даст.

"Пока что не вижу причин для введения карантина, поскольку у нас ничего такого не началось. А что мы будем делать потом, когда эпидемия начнется? Или мы будем продлевать карантин до сентября?" – отметила инфекционист.