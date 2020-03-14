Украинцев срочно эвакуируют из Италии из-за коронавируса

Коронавирус в Италии / Reuters

Украинцев, которые сейчас находятся в Италии, срочно эвакуируют. Данное решение связано с распространением китайского коронавируса в мире.

По данным пресс-службы Кабинета министров, украинцев эвакуируют в ближайшее время

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, Министерство иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - говорится в сообщении Кабмина после внеочередного заседания в субботу, 14 марта.

Также обсудил процедуру вывоза украинцев из зараженной Италии.

"Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию. Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, доктор Евгений Комаровский призвал украинцев не возвращаться в Украину из-за коронавируса. При этом 13 марта стало известно о смерти пожилой украинки в итальянской больнице из-за covid-19.

Кроме того, на границе со Словенией не пропускают два автобуса с украинцами, которые возвращаются из Италии. Им посоветовали вернуться в Италию и дождаться эвакуации.