Коронавирус сразил украинского дипломата: в МИД сделали срочное заявление

Зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран / Reuters

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в одной из зарубежных стран коронавирусом Covid-19 заболел украинский дипломат.

"Украина защищает всех своих граждан внутри страны и за ее пределами. В частности, и наших коллег из дипломатической службы. К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", - цитирует Кулебу пресс-служба Министерства иностранных дел.

В МИД подчеркнули, что зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта 2020 включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

Посольства и консульства Украины переходят на особый режим

Особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией.

Читайте также"Пи*арасы, скотское отношение": Укрзализныце грозят судом за отмену поездов в Польшу"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и переводе в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас для него есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы", - пояснил Кулеба.

Поддержка украинцев за рубежом: куда обращаться

Горячая линия МИД для украинцев за рубежом работать без изменений и уже усилена дополнительными возможностями для обработки обращений. Почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, граждане могут обращаться к сотрудникам дипломатической службы на официальные страницы посольств и консульств в социальных сетях.

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МИД дано специальное поручение обрабатывать запросы в усиленном круглосуточном режиме. Адреса страниц для обращений можно найти на сайтах зарубежных дипломатических учреждений.

Руководителям зарубежных дипломатических учреждений поручено обрабатывать обращения относительно оформления:

удостоверений личности на возвращение в Украину в случае необходимости возврата в Украину на следующей неделе;

обретение гражданства Украины по рождению детям, рожденным в стране пребывания и в связи с оформлением им удостоверение личности на возвращение в Украину в случае реальной необходимости безотлагательно вернуться в Украину;

виз для въезда в Украину для обеспечения интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики, а также в случаях, имеющих гуманитарный характер.

Дополнительная информация будет также публиковаться на сайтах зарубежных дипломатических учреждений и их страницах в социальных сетях. Оперативную информацию о распространении коронавируса в мире можно отслеживать на специальных страницах оперативного штаба МИД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина с 17 марта закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.