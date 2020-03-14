Похороны без родственников и с дезинфекцией: в Радомышле простились с умершей от коронавируса

В Радомышле похоронили умершую от коронавируса / Фейсбук А.Мозговой

В субботу, 14 марта, в Радомышле Житомирской области похоронили умершую от Covid-19 71-летнюю женщину.

Как сообщил председатель Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский, умершую похоронили на центральном кладбище в Радомышле в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства здравоохранения.

Он также сообщил, что процесс захоронения проходил с согласованием с областными властями. Родных умершей на похоронах не было, поскольку они на карантине.

"Они отнеслись к этой ситуации с пониманием", - добавил председатель Радомышльской РГА.

Читайте также"Все намного хуже": в Украине прячут смертность от коронавируса – экс-министрКак рассказала в Facebook местная жительница Анна Мозговая, в Радомышле с 14 марта полицейские наряды несут свою службу в городе.

По ее словам, умершую от коронавируса жительницу Радомышля похоронили в соответствии с рекомендациями МОЗ.

"Могилу обработали дезинфицирующими средствами. На похоронах был только священник и те, кто хоронили", - рассказала Мозговая.

Она добавила, что на обсервации в Радомышле сейчас до 30 человек. Среди них: 12 медиков, 10 близких и родных и 5 из церкви. В больнице на обсервации врачи и медперсонал, контактировавший с умершей. Сразу после того, как больная умерла, врачи не покидали больницу, они сразу изолировали себя от контактов. Близкие и знакомые находятся у себя дома, чтобы не передвигаться лишний раз по городу.

Напомним, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.