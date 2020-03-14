Пандемия коронавируса: названа дата срочной эвакуации украинцев из Италии

самолет МАУ / Фото facebook

Украинцев из Италии эвакуируют уже в воскресенье, 15 марта. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, самолет прибудет в итальянский город Тревизо.

По его словам, этот город был выбран, потому что ближе всего находится к Словении, где на границе застряли украинцы.

"У нас на завтра запланирован специальный рейс в город Тревизо Италия, где граждане оказались в изолированном состоянии, так как находятся недалеко от Словении и не имеют возможности уехать, и фактически заблокированы. Мы отправляем туда спецрейс. Сегодня было принято соответствующее решение на заседании правительства", - заявил министр в ходе брифинга после экстренного заседания Кабинета министров в субботу, 14 марта.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не знает сколько украинцев эвакуируют.

"За последние два дня мы фиксируем увеличение регистрации и обращений. Но сейчас люди еще немного находится в хаотическом состоянии. Мы будем иметь точные цифры по состоянию на 17 число", - заявил Кулеба.

Как ранее сообщал Главред, авиакомпания МАУ заявила о намерении организовать несколько дополнительных рейсов для возвращения украинцев, потому что Украина с 17 марта закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Кроме того, на границе со Словенией не пропускают два автобуса с украинцами, которые возвращаются из Италии. Им посоветовали вернуться в Италию и дождаться эвакуации