"Коронавирус не приговор": у Зеленского ответили на главный вопрос по карантину

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила о том, что за время ограничительных мер руководство страны должно сделать все возможное для предотвращения распространения Covid-19.

"Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, ведь мы должны сделать все возможное для предотвращения распространения Covid-19. Мы будем реагировать на ситуацию", - написала она в Facebook.

Пресс-секретарь президента обратила внимание на необходимость оказания помощи старшим украинцам, чтобы те могли избежать заражения и сообщила, что все ведомства делают все возможное, чтобы помочь украинцам.

"У нас достаточно мест в реанимации, достаточно специалистов в больницах. Пожалуйста, соблюдайте тщательную гигиену, не ходите в людные места и не паникуйте. Covid-19 - не приговор. Но нам надо сделать все, чтобы как можно меньше наших граждан им заразились", - добавила Мендель.

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Напомним, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.