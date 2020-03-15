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Пандемия коронавируса: Шмыгаль срочно обратился к украинцам

15 марта 2020, 07:25

Глава Кабмина попросил украинцев не ездить между городами Украины.

Шмыгаль
Шмыгаль обратился к украинцам по поводу коронавируса / УНИАН

Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию, заявил поздно вечером в субботу, 14 марта, глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, больших вспышек болезни в стране в настоящее время нет.

"Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас, к счастью, пока нет. И мы делаем все, чтобы они не возникли. Для координации деятельности создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и дает аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - высказался премьер-министр в своем телеграм-канале.

Также глава Кабмина попросил украинцев не ездить между городами Украины.

"Я настойчиво призываю всех отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль рассказал о том, что больницы обеспечены масками.

"Мы передали в больницы миллионы масок, мы передали и закупаем сотни тысяч тестов, экспресс тестов. Мы запускаем для помощи больницам передвижные лаборатории по территории Украины. Мы ведем переговоры с крупнейшими производителями и дистибьюторамы сети аптек. Мы должны обеспечить каждого всем необходимым, что позволит снизить риск заражения", — добавил Шмыгаль.

Читайте такжеКак распознать коронавирус у детей: вскрылась неожиданная проблемаРанее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Украине могут ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса.

"Президент и правительство приняло несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

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