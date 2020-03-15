Из-за коронавируса тысячи украинцев застряли на границе с Польшей

На границе со стороны Польши образовалась огромная пробка / Фото Обозреватель

На польско-украинской границе застряли несколько тысяч украинцев – они не могут перейти границу из-за введенного на пропускных пунктах карантина. С ночи 15 марта образовалась 5-6-километровая очередь из автобусов.

Украинка Ольга Веркалец рассказала о ситуации на участке поста Краковец. По ее словам, она приехала в пункт пропуска около полуночи, но только в четыре утра автобусы начали пропускать.

"Где-то 2-3 в час. Вот я сейчас в очереди где-то десятая, а позади меня очень много автобусов, я уже не говорю про автомобили. Кто-то подсчитал, что примерно 5-6 километров пробка", – рассказала украинка Обозревателю.

При этом на границе нет ни магазинов, ни автозаправок, работают несколько биотуалетов.

"Я не знаю, сколько тут людей, но если автобусов десятки, то и людей тут уж точно не 100 или 200. Думаю, что несколько тысяч точно есть", – добавила Веркалец.

Люди не могут пересечь польско-украинскую границу / Фото Обозреватель

Как сообщал Главред, с полуночи 15 марта Польша закрыла пункты пропуска для украинцев из-за пандемии коронавируса. В посольстве Украины в Польше уточнили, для выезда в Украину работают только три автомобильных пункта пропуска - Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская и Корчева-Краковец. Движение на пунктах Зосин-Устилуг, Долгобичув-Угринов, Будомеж-Грушев, Медика-Шегини, Кросьценко-Смильница, а также железнодорожные Гребенное-Рава-Русская, Кросьценко-Хиров прекращено. Проехать в Польшу через Украину смогут лишь ее граждане, иностранцы, имеющие там вид на жительство, дипломаты и сотрудники коммерческих перевозок.

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Напомним, со вторника, 17 марта, Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

"17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты", - говорится в сообщении пресс-службы Аппарата СНБО.