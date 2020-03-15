Под угрозой – дети и взрослые: в Черновцах еще у троих человек подозревают коронавирус

Медики госпитализировали маму с ребенком / УНИАН

В воскресенье, 15 марта, с подозрением на коронавирусную инфекцию в Черновцах госпитализировали еще трех пациентов.

По данным пресс-службы Черновицкой областной государственной администрации, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину с подозрением на Covid-19.

Кроме того, в областную детскую клиническую больницу медики госпитализировали маму с ребенком.

"Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Черновицкой области подтверждены два случая коронавирусной инфекции. Первый случай зафиксировали 3 марта у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй такой случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

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Всего в Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом: два в Черновицкой области и один - в Житомирской.

Как известно, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.