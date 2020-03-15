Атака коронавируса: в Украине предложили закрыть кафе и рестораны

Илья Емец / moz.gov.ua

В связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 в Украине могут рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания, заявил министр здравоохранения Илья Емец.

В ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который сейчас разрабатывается в Министерстве здравоохранения, Емец сослался на опыт зарубежных стран.

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", - подчеркнул глава Минздрава.

Тем временем, по данным пресс-службы Министерства здравоохранения, в течение 14 марта в ЦОЗ поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 (Черкасская область 1, Волынская 1, Черновицкая 5, Ривненская 3, Киевская 1, Тернопольская 1).

Всего в мире зарегистрировано 156 400 случаев заболевания COVID-19, из них 73968 (47,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 75 405 случаев в 134 странах/территориях/регионах.

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Напомним, всего в Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом: два в Черновицкой области и один - в Житомирской.

Как известно, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.