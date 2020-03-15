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"Убеждать людей, что у них грипп": в Украине коронавирус подозревают у 12 граждан

15 марта 2020, 16:08

Официально в Украине всего три случая заболевания коронавирусом.

Скорая, коронавирус
В Украине коронавирус подозревают у 12 граждан / ТСН

По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, в Украине зарегистрировано 12 сообщений о возможных заражениях китайским вирусом.

"Черкасская область - 1, Волынская область - 1, Черновицкая область - 5, Ровенская область - 3, Киевская область - 1, Тернопольская область – 1", - сказано в сообщении телеграм-канала, с помощью которого Минздрав информирует граждан о текущей ситуации с коронавирусом в стране.

В то же время в Минздраве подчеркнули, что в настоящее время зафиксированы три подтвержденных случая заболевания COVID-19: два случая в Черновицкой области, и один, летальный, в Житомирской.

При этом всего с начала 2020 года зафиксировано 79 сообщений о подозрении на смертельный вирус (3 ​​случая подтверждены лабораторно, 64 - отрицательные, коронавируса нет, 12 - исследуются). В свою очередь Центр общественного здоровья протестировал 500 образцов на предмет коронавируса.

В то же время телеграм-канал Легитимный со ссылкой на источник в Минздраве сообщает, что многие врачи просто не умеют определить симптомы коронавируса. Кроме того, медики экономят тесты.

"Наш источник в МОЗ сообщает, что сейчас увеличилось количества вызовов скорой помощи по стране в целом. Также источник сообщает, что всё равно идет нехватка тестов на коронавирус (жуткая экономия их использования). Многим врачам спустили негласно устное распоряжение, чтобы они убеждали людей, что у них просто "грипп", только если вы будете настаивать, то вам могут сделать тест, но это тоже не так просто сделать. Если в больших городах (областных центрах) это ещё хоть как-то возможно, то в маленьких городах или сёлах это не реально", - сказано в сообщении телеграм-канала.

Читайте такжеПоел и уханьской заразой заболел: названы продукты, которые убивают иммунитетНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро воскресенья, 15 марта, во всем мире зарегистрировано 145 369 случаев заражения смертоносным вирусом COVID-19. Вылечились от коронавируса 71 689 человек, умерли 5429.  Кроме того, за минувшие сутки в Италии от вызванных коронавирусом COVID-19 осложнений умерли 175 человек.

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