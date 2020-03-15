Удар коронавируса: украинцев экстренно эвакуируют из двух европейских стран

В Италию вылетел самолет для эвакуации 95 украинцев / @skyup.aero

Из аэропорта Борисполь вылетел самолет для эвакуации 95 украинцев, которые не смогли вернуться из Италии из-за закрытия границы Словенией.

Как сообщает Правительственный портал, самолет авиакомпании SkyUp Airlines вылетел по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и во исполнение решения правительства.

Это первый борт, осуществляющий эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина.

Он совершит полет по маршруту Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь).

На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило Министерство здравоохранения работникам транспортной отрасли.

Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки в самолет в соответствии с алгоритмами. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что врачи провели все необходимые исследования, чтобы понять состояние здоровья эвакуированных.

"На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19. Подчеркиваю, пребывание дома в самоизоляции, как и осуществление амбулаторного лечения людей с легким течением болезни, безопасно для окружающих при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения, указанных в Стандартах оказания медицинской помощи", - сказал Ляшко.

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В то же время из Хорватии уже вернулись группы граждан Украины, чьи обратные рейсы были отменены в связи с коронавирусом.

Как рассказал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter, из Хорватии вернули украинцев, обратившихся в посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. В целом уже эвакуированы три группы украинцев.

/ @VasylKyrylych

Дипломат также призвал остальных граждан Украины, которые находятся в этой стране, обращаться за помощью на почтовый адрес consul_hr@mfa.gov.ua или по телефону +385 916051010 (для Viber и WhatsApp).

Всего в Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом: два в Черновицкой области и один - в Житомирской.

Как известно, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.